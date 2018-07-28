Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında 75 idam

KAHİRE (AA) - Mısır’da mahkemenin aralarında Şehit Esma’nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 75 sanık hakkında idam kararı verdiği belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi bugün Rabia Meydanı’nın boşaltılması olayları davasında 44’ü tutuklu 31’i firari 75 sanığın idamına hükmederek, evraklarının, görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanıklar arasında Rabia Meydanı’nda vurularak şehit edilen Esma’nın babası Muhammed el-Biltaci, İhvan’ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan, 25 Ocak Devrimi’nin öne çıkan isimlerinden Saffet Hicazi, eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikastı davasından suçlanan ve uzun süre hapis yatan Tarık ez-Zumur ve ünlü Selefi davetçi Vecdi Guneym de yer alıyor.

Sanıklar, Rabia Meydanı’nın güvenlik güçleri tarafından boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te "yol kesmek, kasten adam öldürmek ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunmak" gibi iddialarla mahkeme tarafından suçlu bulundu.