Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılış törenine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez önünde yapılan açılış törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, ilgili kurum müdürleri, kadınlar ve çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilçe müftüsü tarafından açılış duası edildi.

“Kaynakların millete sunulmasının en güzel bir örneği”

Programda bir konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu projenin kaynakları millete sunulmasının en güzel örneği olduğunu söyledi. Güzeloğlu, "Kadimden bugüne ve geleceğe Diyarbakır taşıdığı derinlikler ve zenginliklerle, dinamiklerle bu büyüklüğü hak etmektedir ve hakkıyla da temsil etmektedir. Hiç kimsenin ne bu büyük millet ve devletin kutlu yürüyüşüne ne de bu aziz kentin anlatılmasının önüne geçmesine milletimiz olarak izin vermedik ve vermeyeceğiz. Diyarbakır’ın insanını dinlemek sosyal politikalarda gönülden bir köprüler inşa etmek ve insanın gönlüne ulaşabilmek adına hepimizin ortak bir gayretine tercüman oldu. Ben kendisine bu çaba ve gayreti için şahsım ve Diyarbakır adına çok teşekkür ediyorum. Talip olduğumuz tek bir amaç, tek bir ilke, tek bir umre vardır. Hakkın rızasını ve halkın duasını almak istiyoruz. Kaymakam kardeşimin heyecanla, bu inançla her bir hanımefendinin dünyasına katkı koyacak, onların her alandan gelişmesine, mutlu olmasına imkan sağlayacak bu hizmeti hayata geçirmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Milletin kaynaklarının milletin hizmetine sunulmasının en güzel bir örneği olduğunun altını çiziyorum. Çünkü biz bu kaynakları, bu değerleri ihya etsin diye ancak tahsis ediyoruz ve şüphesiz sarf ediyoruz” dedi.