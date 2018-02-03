Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılış törenine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Merkez önünde yapılan açılış törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, ilgili kurum müdürleri, kadınlar ve çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilçe müftüsü tarafından açılış duası edildi.
“Kaynakların millete sunulmasının en güzel bir örneği”
Programda bir konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu projenin kaynakları millete sunulmasının en güzel örneği olduğunu söyledi. Güzeloğlu, "Kadimden bugüne ve geleceğe Diyarbakır taşıdığı derinlikler ve zenginliklerle, dinamiklerle bu büyüklüğü hak etmektedir ve hakkıyla da temsil etmektedir. Hiç kimsenin ne bu büyük millet ve devletin kutlu yürüyüşüne ne de bu aziz kentin anlatılmasının önüne geçmesine milletimiz olarak izin vermedik ve vermeyeceğiz. Diyarbakır’ın insanını dinlemek sosyal politikalarda gönülden bir köprüler inşa etmek ve insanın gönlüne ulaşabilmek adına hepimizin ortak bir gayretine tercüman oldu. Ben kendisine bu çaba ve gayreti için şahsım ve Diyarbakır adına çok teşekkür ediyorum. Talip olduğumuz tek bir amaç, tek bir ilke, tek bir umre vardır. Hakkın rızasını ve halkın duasını almak istiyoruz. Kaymakam kardeşimin heyecanla, bu inançla her bir hanımefendinin dünyasına katkı koyacak, onların her alandan gelişmesine, mutlu olmasına imkan sağlayacak bu hizmeti hayata geçirmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Milletin kaynaklarının milletin hizmetine sunulmasının en güzel bir örneği olduğunun altını çiziyorum. Çünkü biz bu kaynakları, bu değerleri ihya etsin diye ancak tahsis ediyoruz ve şüphesiz sarf ediyoruz” dedi.
“Mehmetçiğe Diyarbakır’dan dualarımızı gönderiyoruz”
Ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Diyarbakır’da olmaktan mutluluk duyduğunu ve artık Diyarbakır’ın güzelliklerle anılacağını kaydetti. Çalık, “Diyarbakır’da sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Diyarbakır’ın adı bu güzelliklerle anılacak inşallah. Diyarbakır’ın adı artık terörle, terör örgütleriyle değil, Diyarbakır’ın adı yatırımlarıyla, hizmetleriyle, inanç turizmiyle, kültürüyle anılacak, yapılan yatırımlarla anılacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bir taraftan sınırda, sınır ötesinde operasyonlar devam ederken, Mehmetçik vatan savunması yaparken, terör örgütleriyle mücadele ederken onlara dualarımız Diyarbakır’dan gönderiyoruz. Bir taraftan Afrin’de yapılan operasyon en önemli sebebini sizlere ben söylemek isterim. Oradaki terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm Türkiye olarak, tüm Diyarbakır olarak terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Ama bunun en önemli sebebi bilin ki kıymetli kardeşlerim Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına hiç kimsenin elini de gözünü de sürmesine müsaade etmeyeceğiz. En çok buna Diyarbakır karşı çıkacak. Diyarbakırlı kardeşlerim, gençlerim, hanımlarım karşı çıkacaklar. Kültür ve sanat merkezini açıyoruz. İşte bu yatırımlarla bundan Diyarbakır anılacak. Daha önce aynı şehrimize, aynı ilçemize paralar geliyordu onlar terör örgütlerinin finansında kullanıyordu. Şimdi gelen paralar, destekler, yatırımlar Diyarbakır’a, Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmete dönüştürülmüş vaziyette. Rabia annenin unvanının ‘dişi aslan’ olduğunu hepiniz bilirsiniz. İşte bugün burada görüyorum ki Diyarbakır’ın aslan kadınları var. Onların yürekleri güzel, yüzleri güzel, yiğit yürekleriyle hem terör örgütleriyle mücadele edecek hem de aslanlar gibi Diyarbakır’a hizmet edecekler” diye konuştu.
“Belediyemizin kaynaklarını halkın hizmetine seferber etmeye devam edeceğiz”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, belediyenin kaynaklarını halkın hizmetine seferber etmeye devam edeceklerini vurguladı. Kartal, “Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kayyum olarak belediyelere görevlendirildikten sonra bugüne kadar halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçları yerine terörün finansmanına, dağa adam devşirmeye, genlerimizin geleceğini elinden almaya yönelik faaliyetler için, halkımızın evlatlarını, devletimizin ve belediyemizin kaynaklarını kullanan zihniyet yerine bugün bütün parasını, kaynağını kadınlarımıza, çocuklarımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine harcayan, finanse eden belediyelerle karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu çalışmalara en hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bütün belediyemizin kaynaklarını çocuklarımız, kadınlarımız ve ülkemizin geleceği için seferber etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandıdedi.
Konuşmaların ardından kısa bir müzik ziyafeti verildi. Müzik ziyafetinin ardından açılış kurdelesini kesen protokol kültür ve sanat merkezini gezdi.
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