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Rabia ve Nahda katliamlarının 5'inci yılında 13 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:19 | Son Güncelleme

Mısır İçişleri Bakanlığı, Rabia ve Nahda baskınlarının 5'inci yılını anmak amacıyla "halkı gösteri ve kaosa teşvik ettikleri" gerekçesiyle 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

KAHİRE (AA) - Mısır güvenlik güçleri, Rabia ve Nahda katliamlarının 5'inci yılında anma gösterilerine engel olmak için Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rabia ve Nahda baskınlarının 5'inci yılını anmak amacıyla "halkı gösteri ve kaosa teşvik ettikleri" gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin Giza ve Bahira kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişinin İhvan üyesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Halk içinde kaos, kargaşa ve gösterilere teşvik amacıyla asılsız söylentiler yaymak hedefiyle örgüt faaliyetinde bulundukları" tespit edildiği aktarılan söz konusu kişilerin yanında örgütsel dokümanların yanı sıra yüklü miktarda yabancı para bulunduğu kaydedildi.

Mısır güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2013'te ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden alınmasını protesto amacıyla başkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında toplanan darbe karşıtlarının üzerine ateş açmış, kanlı müdahalede yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Nahda Meydanı Rabiatul Adeviyye

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