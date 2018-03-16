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Rachel Corrie ABD'de anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:38 | Son Güncelleme

Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek katledilen ABD'li barış aktivisti Corrie, ölümünün 15. yılında anılıyor

WASHINGTON (AA) - 2003 yılında Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek katledilen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie, ölümünün 15. yılında doğduğu yer olan ABD'nin Washington eyaletinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Corrie, adına kurulmuş olan Rachel Corrie Barış ve Adalet Vakfınca Washington eyaletinin Olimpia kentinde düzenlenen etkinliklerle hatırlanıyor.

Vakfın bu yıl 4 güne yayarak organize ettiği etkinliklerin ilkinde, cuma günü Corrie adına bölgede yaşayan yakınlarını ve sevenlerini bir araya getiren bir buluşma düzenlendi. Cumartesi günü ise 1948'de İsrail'in nasıl kurulduğunu anlatan bir belgeselin gösterileceği ve pazartesi günü de Corrie'nin mücadelesinin anlatılacağı bir panel düzenleneceği kaydedildi.

Vakıf yöneticileri, 23 Mart'ta da Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılması amacıyla yola çıkacak gemi için bir yardım organizasyonu yapacaklarını açıkladılar.

- Corrie'nin mücadelesi halen diri

Hayatını Filistinlilerin haklarını savunmaya adayan Corrie, 2003'te dayanışma için gittiği Gazze'de barışa olan inancını tüm dünyaya göstermek istemiş, burada yürüttüğü faaliyetler ve çektiği videolarla İsrail'in hak ihlallerini gün yüzüne çıkarmıştı.

ABD'li aktivist, 16 Mart 2003'te turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafon ile İsrail buldozerlerine yönelmişti. Amacı Refah kentinde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasına ve topraklarının elinden alınmasına engel olmaktı. Yabancı olduğu için İsrail'in yıkım araçlarını durdurabileceğini zanneden Corrie buldozerin önüne geçmiş, ancak İsrail buldozeri Corrie'yi ezmişti.

Corrie'nin ölüm haberini büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Filistinliler, "şehit" olarak nitelendirdikleri Corrie için büyük bir cenaze töreni düzenlemişti. Dünyanın her yerinde iyilik öncüsü olarak ebedileşen Corrie'nin adına Filistinlilerin Gazze'deki dramına ışık tutan çok sayıda film çekilirken İrlanda'dan Gazze'ye yardım götüren gemiye de onun ismi verilmişti.

- Rachel Corrie kimdir?

ABD'nin Washington kentinde 1979'da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Örgütü gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 16 Mart 2003'te Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıktığı sırada İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerle ezilerek öldürüldü. Corrie'nin ailesinin olay hakkında açtığı dava, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Adı Filistin'de pek çok okul, hastane ve yeni doğmuş çocuğa verilen Rachel Corrie'nin anısına çok sayıda film çekildi, tiyatro oyunları oynandı ve kitaplar yazıldı. Corrie'nin Filistin'den ailesine yazdığı mektuplar derlenerek "Bırakın Tek Başıma Direneyim" başlığıyla kitap olarak yayımlandı.

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ABD ABD’li barış aktivisti Rachel Corrie Filistin israil

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