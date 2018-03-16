Rachel Corrie ABD'de anılıyor

WASHINGTON (AA) - 2003 yılında Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek katledilen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie, ölümünün 15. yılında doğduğu yer olan ABD'nin Washington eyaletinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Corrie, adına kurulmuş olan Rachel Corrie Barış ve Adalet Vakfınca Washington eyaletinin Olimpia kentinde düzenlenen etkinliklerle hatırlanıyor.

Vakfın bu yıl 4 güne yayarak organize ettiği etkinliklerin ilkinde, cuma günü Corrie adına bölgede yaşayan yakınlarını ve sevenlerini bir araya getiren bir buluşma düzenlendi. Cumartesi günü ise 1948'de İsrail'in nasıl kurulduğunu anlatan bir belgeselin gösterileceği ve pazartesi günü de Corrie'nin mücadelesinin anlatılacağı bir panel düzenleneceği kaydedildi.

Vakıf yöneticileri, 23 Mart'ta da Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılması amacıyla yola çıkacak gemi için bir yardım organizasyonu yapacaklarını açıkladılar.

- Corrie'nin mücadelesi halen diri