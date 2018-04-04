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Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz`ın, Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinde eski ortağı olan kişiler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' şikayeti üzerine 5 kişi gözaltına alındı.

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık iddiasına yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, savcılığa başvuran Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinde eski ortağı olan kişiler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinde Raci Şaşmaz ile ortak kurdukları Selimoğlu İnşaat adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Selimoğlu İnşaat'ın yöneticilerinin de aralarına bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltındaki 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pana Yapı kadıköy Fikirtepe dolandırıcılık

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