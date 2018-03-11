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Radyasyon seviyesi artıyor: Haftada bir röntgen çektirmek gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

Greenpeace radyasyon seviyesinin azalmadığını, aksine arttığını söylüyor.

Radyasyon seviyesi artıyor: Haftada bir röntgen çektirmek gibi

Greenpeace Fukişima nükleer felaketinin 7. yıldönümünde en ufak bir kazada felakete dönüşecek nükleer santrallara ilişkin uyardı. Greenpeace Japonya tarafından Fukuşima bölgesindeki Namie ve İitate’de gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar, bazı bölgelerde halkın maruz kaldığı radyasyon seviyesinin, uluslararası limitlerin 100 kat üzerine kadar çıktığını ortaya koydu. Bölgedeki yüksek radyasyon seviyeleri nükleer felaketten kurtulup yeniden bölgeye dönenler için 2050’ye kadar ciddi bir risk yaratıyor. Söz konusu araştırmanın başında bulunan Greenpeace Belçika Radyasyon Uzmanı Vande Putte, araştırma sonuçlarıyla ilgili “Araştırmanın gerçekleştirildiği tüm alanlarda, insanların yaşamasına izin verilen yerler de dahil, radyasyon seviyeleri o kadar yüksek ki; eğer aynı seviyelere bir nükleer tesiste rastlansaydı, tesiste sıkı kontrollerin yapılması gerekirdi. Kaldı ki söz konusu seviyelerle, bir nükleer tesiste değil kamusal alanda karşılaşılıyor. Bu evlerdeki radyasyon seviyesinin insanlar üstünde bıraktığı etki, her hafta göğüs röntgeni çektirmeye eşdeğer ve şimdi çocuklar ve hamileler de dahil herkes bu evlere geri dönüyor. Açıkça insan hakkı ihlali olan bu durum kabul edilemez” dedi.

2023'ten sonra yerleşim

Greenpeace Japonya, geçen sene eylül ve ekim aylarında Namie ve İitate bölgelerinde bulunan evlerde, ormanlık alanlarda, yollarda, tarlalarda ve de felaketten sonra Namie bölgesinde halen yasaklı olan alanlarda binlerce noktada ölçümler gerçekleştirdi. Japon hükümeti halen yasaklı olan bu bölgelerde belli alanları 2023’te yeniden insan yerleşimine açmayı planlıyor. 2011’de Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami sonrası Fukushima Daiiçi Nükleer Santralı büyük zarar görmüştü. Yayılan radyasyon, 7 yıl sonra bile etkisini sürdürüyor

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