HABER

'Radyoaktif tespih' hayatını kararttı! İşte 18 yaşındaki gencin 1.5 yıl boyunca yaşadıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

Sakarya Arifiye'de 1.5 yıl önce tespih sandığı radyoaktif maddeyle temas ettikten sonra vücudunda derin yaralar oluşan 18 yaşındaki Eyüp Bapun tedavi gördüğü GATA'dan taburcu oldu. Kendi dokusundan yapılan nakille bacakları ve elleri kesilmekten kurtulan Bapun artık yüzde 80 engelli. Talihsiz genç 18 yaşında malulen emekli oldu.

'Radyoaktif tespih' hayatını kararttı! İşte 18 yaşındaki gencin 1.5 yıl boyunca yaşadıkları

Van depreminden sonra ailesiyle birlikte Sakarya'nın Arifiye ilçesine yerleşen 18 yaşındaki Eyüp Bapun'un hayatı 1.5 yıl önce kabusa döndü. Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre, kanser hastası babasının tedavi masraflarını çıkarmak için okulunu bırakıp çalışmayı kafaya koyan Eyüp'ün ilk işi yaşadığı ilçede yapılan bir baraj inşaatı şantiyesi oldu. Proje için soğuk demir işçisi arandığını öğrenen Eyüp, bu ağır iş için yaşı tutmayınca kuzeninin kimliğiyle işe başvurdu. İddiaya göre de bu duruma göz yuman inşaat şirketi Eyüp'ün kuzenini işe almış gibi gösterdi.

MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Baraj inşaatındaki işinin üçüncü gününde ise Eyüp tam anlamıyla kabusu yaşadı. Yer zemininde kullanılan röntgen makinesinden düşen ‘İridyum 192' adlı maddeyi tespihe benzetip cebine koyan Eyüp, saatler sonra radyoaktif maddeye temas ettiği için rahatsızlandı. Aynı şekilde o maddeye temas eden iki kardeşi de elleri ve gözlerinden yaralandı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Eyüp'ün yaşadığı Arifiye'deki Nebiye Mahallesi'ni karantina altına aldı.

RADYASYON PARMAKLARINI YAKTI

Acı olayın ardından GATA'da 15 ay tedavi gören 18 yaşındaki Eyüp Bapun'a bu süreçte özel vakum cihazıyla tedavi yapıldı, radyasyondan yanan derisi defalarca yapılan operasyonlarla kurtarılmaya çalışıldı. Eyüp'ün şansı genç bedeniydi. Kendi dokusundan yapılan doku nakliyle bacakları ve elleri kesilmekten kurtuldu. Ancak hiç aklına getiremeyeceği olay onu yüzde 80 engelli, 18 yaşında da malulen emekli yaptı. Radyasyon yüklü maddeye 2.5 saat temas eden Eyüp sağ elindeki iki parmağını kısmen kaybetti, ayağındaki damarlar koptu ve ayak bileği inceldi.

2083549_f762cc4c9c14a0adb7c74725b0e591df

BABASI ACISINA DAYANAMADI

Zor süreçte tedavi masraflarını karşılamak için uğraştığı akciğer kanseri babasını da kaybetti Eyüp Bapun. Babasını 15 aylık tedavi sürecinde sadece bir defa bir saat görebildi. O gün babası Eyüp'ün ameliyatına onay verdiğini ifade etmek için Ankara'ya hastanede imza atmaya gitmişti. Eyüp babasının cenazesine bile katılamadı.

2083549_83a6be5c66f661f7136d161564181fcb

RADYOAKTİF MADDE HIRSIZLIĞIYLA SUÇLANDI

Taburcu olduktan sonra başına gelen olayın ihmal sonucu olduğunu düşünen Eyüp Bapun sadece üç gün çalıştığı şirkete tazminat davası açtı. Eyüp'ü en çok üzen de sağlığından eden radyoaktif maddeyi çalmakla suçlanmak oldu: "Dava açtılar hırsızlık üzerine. Mahkemede davayı biz kazandık. Hakim bile mahkemede 'Bu makine daha değerli, bu parça değersiz. Siz yolda görseniz maddeyi mi çalarsınız, makineyi mi çalarsınız' şeklinde konuştu. Ne geçmiş olsuna geldiler, ne de arayıp maddi manevi destekte bulundular. İhmal var. Çünkü böyle zararlı bir parçayı yere düşürüp, kaybediyorlar. Ve üç gün sonra bunu soruşturup, araştırıyorlar. Şirketin suçu çok."

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihiKurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi
İngiliz Ellen ile Evrim'in aşkı evlilikle noktalandıİngiliz Ellen ile Evrim'in aşkı evlilikle noktalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
radyoaktif tespih sakarya iridyum 192 GATA

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İlginizi Çekebilir

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.