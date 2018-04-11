Raftingcilerden Başkan Öztürk’e Teşekkür Ziyareti

Yahyalı Belediyesi Rafting Takımı sporcuları, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

04-09 Nisan 2018 tarihinde Dalaman’da yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası dönüşünde yapılan ziyaret Başkan Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşti. Ziyarette Rafting Erkek Takımı adına konuşan Şevket Tunç ve bayan takımı adına konuşan Fadime Adıgüzel, belediye tarafından sağlanan imkânlardan ve kendilerine verilen desteklerden dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.

Sporculara hitaben konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ te yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Yahyalı Rafting Takımı olarak sizleri tebrik ediyorum. Rafting Kulübümüz çok kısa önce kuruldu. 1,5 ay gibi kısa bir süre içinde, hafta sonları çalışarak, Dalaman’da bizi başarıyla teslim ettiniz. Yeni bir kulüp olmamıza rağmen, birçok ülke milli takımının katıldığı Dalaman’daki şampiyonaya katılacak cesareti göstermeniz bizim için çok önemli bir başarı. Biz, İç Anadolu Bölgesinin ilk rafting takımıyız. Sadece ilçemizi, ilimizi değil tüm bölgeyi temsil ediyoruz. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Sizler, Yahyalı Belediyesi adına yarıştınız. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yarışlarda sizden birincilik bekliyoruz. Neden birincilik bekliyoruz derseniz, biz birinciliğe layık bir ilçeyiz. Bu sene Süper Amatör Kümede Yahyalıspor Şampiyon oldu. TÜBİTAK yarışmasında Yahyalılı öğrencilerimiz birinci oldu. Bize birincilik yakışır. Yahyalı Belediyesi’nin gerek rafting malzemesi, gerekse yarışlarda her zaman destekçiniz olacağını bilmenizi isterim. Dalaman Çayı, Fırtına Vadisi gibi Zamantı Irmağı’ da ülkemizin önemli parkurları arasında yer alıyor. Zamantı Irmağı’nı önemli parkurlar arasında yer aldığını insanlara anlatmamız, bölgeyi tanıtmamızgerekiyor. Bundan sonra Kapadokya’ ya gelen turistler, rafting yapmak için buraya geleceklerdir. Zamantı Irmağı’nda raftinge uygun doğal parkurlar bulunuyor. Bölgemizde buranın eşi benzeri yok. Zaten federasyonumuzda Zamantı’yı resmi parkur olarak ilan etti. Biz gerek Zamantı ’ya, gerekse yapay parkurumuz olan Koca Çay’a rafting severleri bekliyoruz. İnşaallah önümüzdeki günlerde ilçemizde Rafting Şenliği yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yahyalı Bayan ve Erkek Rafting Takımları Başkan Öztürk’e hediye takdim ettiler.