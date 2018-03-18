Raftingcilerden Çanakkale duyarlılığı

Düzce Melen Çayı'nda rafting yapan sporcular, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Cumayeri'nde bulunan Melen Çayı'ndaki 16 kilometrelik rafting parkuruna gelen raftingciler, özel elbiseleri ile şehitleri andı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan raftingciler, ardından İstiklal Marşı okudu.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart dolayısıyla rafting işletmeleri olarak anlamlı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Tepe, "Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimizle birlikte, bu güzel onurlu, şanlı zafer gününde anlamlı bir duruş sergilemek istedik. Çanakkale Zaferi dolayısıyla saygı duruşunda bulunduk, sonrasında hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı okuduk. Güzel ve hoş oldu. Tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i, Fethi Sekin'i saygıyla, dua ve rahmetle anıyoruz."

Önemli bir gün yaşadıklarını ifade eden Tepe, "Her Türk vatandaşının olduğu gibi rafting sporcuları da duyarlıdır. Bu etkinlik bizim için heyecanlı oldu. Herkes çok duygulandı, güzel bir atmosfer yakaladık." diye konuştu.