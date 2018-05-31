Rahatsızlanan gemi personelini TSK helikopteri kurtardı

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Türk bayraklı bir gemide rahatsızlanan bir personelin helikopter ile kurtarılma görüntülerini yayınladı

Görüntüler TSK'nın sosyal medya hesabında "Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan 85 km. açıkta bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu isimli ticari gemide rahatsızlanan bir personel, K.K.K.lığına ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edilerek İstanbul'a getirilmiştir." mesajı ile yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtarma görüntüleri

