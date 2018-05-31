Rahatsızlanan gemi personelini TSK helikopteri kurtardı

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Türk bayraklı bir gemide rahatsızlanan bir personelin helikopter ile kurtarılma görüntülerini yayınladı Görüntüler TSK'nın sosyal medya hesabında "Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan 85 km. açıkta bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu isimli ticari gemide rahatsızlanan bir personel, K.K.K.lığına ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edilerek İstanbul'a getirilmiştir." mesajı ile yayınlandı.
F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'dan şehit haberi!
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi
'Öldürüldü' denmişti! Canlı yayına çıktı
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum