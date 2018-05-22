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Rahatsızlanan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, bir halk otobüsü sürücüsü, baygınlık geçiren yolcuyu kullandığı araç ile hastaneye ulaştırdı - Sürücü Ali Kurum: - "Vatandaşın sağlığını düşünerek onu otobüsle hastaneye yetiştirdim. Sağlık durumunun nasıl olduğunu çok merak ediyorum"

ÇANAKKALE(AA) - Çanakkale'de, bir halk otobüsü sürücüsü, baygınlık geçiren yolcuyu kullandığı araç ile hastaneye götürdü.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-Kepez hattında çalışan Ali Kurum'un kullandığı 17 H 0084 plakalı halk otobüsünde bulunan bir yolcu, aniden rahatsızlanarak araçta bayıldı.

Bunun üzerine yolcular, rahatsızlanan kadına yardım için müdahale etmeye çalıştı.

Otobüs şoförü ise aracı durdurup, bayılan yolcu için 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Daha sonra bulundukları mevkinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın olduğunu dikkate alan sürücü, hastayı otobüsle hastaneye ulaştırdı.

Hastanenin acil servis ekiplerine teslim edilen hasta, tedavi altına alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yolcunun otobüste baygınlık geçirmesi ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

- "Sağlık durumunun nasıl olduğunu çok merak ediyorum"

Otobüs şoförü Ali Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi.

Olay anında Çanakkale-Kepez hattında görev yaptığını belirten Kurum, şunları dile getirdi:

"Yolcular, bir yolcunun rahatsızlandığını söyledi. Ben hemen aracı durdurdum. Hastayı kontrol ettim. Hasta bayılmıştı. Yolcular ambulansı aramamı söylediler ben de aradım. O esnada üniversite hastanesinin yakın olduğunu düşündüm. İçerideki yolcularla da konuştum ve baygın olan yolcuyu hastaneye otobüsle götürme kararı aldım. Yolcularla beraber direkt hastayı acil bir şekilde hastaneye ulaştırmak için otobüsle hastaneye gittim. Vatandaşın sağlığını düşünerek onu otobüsle hastaneye yetiştirdim. Sağlık durumunun nasıl olduğunu çok merak ediyorum."

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