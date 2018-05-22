Rahatsızlanan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye götürdü

Otobüs şoförü ise aracı durdurup, bayılan yolcu için 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Daha sonra bulundukları mevkinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın olduğunu dikkate alan sürücü, hastayı otobüsle hastaneye ulaştırdı.

Olay anında Çanakkale-Kepez hattında görev yaptığını belirten Kurum, şunları dile getirdi:

"Yolcular, bir yolcunun rahatsızlandığını söyledi. Ben hemen aracı durdurdum. Hastayı kontrol ettim. Hasta bayılmıştı. Yolcular ambulansı aramamı söylediler ben de aradım. O esnada üniversite hastanesinin yakın olduğunu düşündüm. İçerideki yolcularla da konuştum ve baygın olan yolcuyu hastaneye otobüsle götürme kararı aldım. Yolcularla beraber direkt hastayı acil bir şekilde hastaneye ulaştırmak için otobüsle hastaneye gittim. Vatandaşın sağlığını düşünerek onu otobüsle hastaneye yetiştirdim. Sağlık durumunun nasıl olduğunu çok merak ediyorum."

