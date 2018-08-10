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'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 08:12 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, bugünkü, 'Armagedon savaşı, kayıp 13. kabileve rahip Brunson'ın tutukluluk meselesi' başlıklı yazısında rahip Brunson davasının iddianamesindeki detayları aktardı.

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Rahip Brunson'ın yargılandığı davanın iddianamesinde çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamedeki 'teolojik' ayrıntıları, 'Dua' isimli gizli tanığın ifadelerini bugünkü, 'Armagedon savaşı, kayıp 13. kabile ve rahip Brunson'ın tutukluluk meselesi' başlıklı yazısında köşesine taşıyan Sedat Ergin, 'İtiraf edeyim ki, iddianameyi okumaya başladığımda beni bu ölçüde yüklü bir teolojik gündemin beklediğini bilmiyordum.' ifadelerini kullandı.

İddianamede, Hıristiyanlık inancındaki Armagedon savaşının yer aldığını aktaran Ergin, Dua isimli gizli tanığın şu ifadelerine yer veriyor:

"Armagedon savaşının çıkması için koşullardan biri Hıristiyan inancında kayıp olan 13. kabilenin bulunması...Diriliş Kilisesi 13. kabilenin Kürtler olduğuna inanıyor. Bu inanca göre Kürtler Tanrı tarafından özel seçilmiş, kutsanmış bir kabiledir. Bu nedenle ayrı bir Kürdistan kurulması ve Kürtlerin layık oldukları Hıristiyanlık diniyle buluşmalarını temin etmek, Diriliş Kilisesi’nin amaçlarından bir tanesidir"

Ergin, iddianameye göre, "ABD'deki Evanjelist mezhebin öğretisini temsil eden İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin rahibi Brunson'ın Kürtler üzerinde yürüttüğü çalışmaların gerisinde yatan dinsel arka planın" bu olduğunu aktarıyor.

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