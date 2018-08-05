HABER

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak üzere eşinin görevli olduğu Diriliş Kilisesi'ne gitti. Kilisenin kapısında, Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

FETÖ ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne gitti. Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde ise Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

rahip-brunsonin-esi-pazar-ayini-icin-dirilis-kilisesine-gitti_5348_dhaphoto3

rahip-brunsonin-esi-pazar-ayini-icin-dirilis-kilisesine-gitti_5348_dhaphoto2


PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Rizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyorRizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyor
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gittiRahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rahip Brunson Andrew Craig Brunson ABD FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu hainlere layık oldukları ceza verilmedi. Elin adamı nifak tohumları ekiyor. Türk-Kürt düşmanlığını bu koyun postuna bürünmüş kurtlar başlattı! Bunların dinle Allah’la alakaları yok! Türkiye’deki bütün misyonerlerin faaliyetlerine son verilmeli!!
Diğer Haberler
Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.