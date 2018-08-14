Rahip Brunson'ın sokağında kuş uçmuyor! Ablukaya alındı

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinde bulunduğu İzmir'deki apartmanı çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Polis zırhlı araçlar ve özel harekat timleriyle sokakta kuş uçurtmuyor.
GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE
Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın ev hapsine alınmasının 20. gününde güvenlik önlemleri de artırıldı. Konak ilçesinde bulunan Işılay Saygın Sokak'ta 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine tutukluluğu çevrilen Brunson’ın evinin önünde kuş uçurtulmuyor. Türk istihbaratı ve güvenlik güçlerinin adeta ablukaya aldığı sokakta sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.
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