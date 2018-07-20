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"Rahip Brunson konusunda Türk yargı sistemine saygı duyuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 20:46 | Son Güncelleme

ABD'li yetkili: - "Türk yargı sistemine saygı duyuyoruz" - "Türk halkının adalete bağlılığına inanıyorum ve mahkemenin doğru olanı yapacağına eminim" - "Son birkaç ayda iş birliğimiz gözle görülür şekilde arttı. Birbirimize uzak olduğumuz birçok konuda en tartışmalı konularda bile yakınlaşıyoruz" - "Son zamanlarda Gülen konusunda iki ülkenin emniyet birimleri arasında diyalog arttı ve daha etkili bir iletişim var"

ABD'li bir üst düzey yetkili, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasına ilişkin; ülkesinin, Türk yargı sistemine saygı duyduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ve Türkiye'nin ilişkilerinin doğru yönde ilerlediğini söyleyen yetkili, "Son birkaç ayda iş birliğimiz gözle görülür şekilde arttı. Birbirimize uzak olduğumuz birçok konuda en tartışmalı konularda bile yakınlaşıyoruz. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan, ilişkileri yeniden inşa etmek ve yoluna koymak konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasında tahliye talebinin reddedilmesine dair hayal kırıklığı içinde olduklarını, sadece Rahip Brunson'ın değil, OHAL kapsamında tutuklanmış diğer ABD vatandaşlarının ve ABD misyonlarındaki yerel personel Türk vatandaşlarının durumunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen yetkili, "Türk halkının adalete bağlılığına inanıyorum ve mahkemenin doğru olanı yapacağına eminim." diye konuştu.

Yetkili, ABD'nin, Türk hükümetinden Türk yargısına uygun olmayan herhangi bir adım atmasını istemediğini vurguladı.

Suçlamaları düşürmek, Rahip Brunson'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakmak gibi bu davayı çözebilecek yasal konularda tek yetkilinin, mahkeme olduğunu söyleyen ABD'li yetkili, "Biz, Türk yargı sistemine saygı duyuyoruz ama Türk yargısında birçok esneklik gösterilebilecek noktalar da var. ABD hiçbir zaman ABD vatandaşları ya da yerel personelinin, Türk kanunlarından muaf tutulmasını öne sürmedi. Onlardan Türk kanunlarına uymalarını bekleriz." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade talebi ile Rahip Brunson arasında bir bağ kurulmaması gerektiğini, ikisinin farklı dosyalar olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Son zamanlarda Gülen konusunda, iki ülkenin emniyet birimleri arasında diyalog arttı ve daha etkili bir iletişim var. Adli konularda düzenli bilgi paylaşımı için mekanizmalar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD rahip Brunson

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