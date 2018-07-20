"Rahip Brunson konusunda Türk yargı sistemine saygı duyuyoruz"

ABD'li bir üst düzey yetkili, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasına ilişkin; ülkesinin, Türk yargı sistemine saygı duyduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ve Türkiye'nin ilişkilerinin doğru yönde ilerlediğini söyleyen yetkili, "Son birkaç ayda iş birliğimiz gözle görülür şekilde arttı. Birbirimize uzak olduğumuz birçok konuda en tartışmalı konularda bile yakınlaşıyoruz. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan, ilişkileri yeniden inşa etmek ve yoluna koymak konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasında tahliye talebinin reddedilmesine dair hayal kırıklığı içinde olduklarını, sadece Rahip Brunson'ın değil, OHAL kapsamında tutuklanmış diğer ABD vatandaşlarının ve ABD misyonlarındaki yerel personel Türk vatandaşlarının durumunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen yetkili, "Türk halkının adalete bağlılığına inanıyorum ve mahkemenin doğru olanı yapacağına eminim." diye konuştu.