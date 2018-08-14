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Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı, Brunson'ın ev hapsinin kaldırılması için başvuruda bulundu.

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt 3 sayfalık dilekçe ile müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Reuters haber ajansı, avukatın, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve seyahat yasağının kaldırılmasını istediğini duyurdu.

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın ev hapsine alınmasına avukatından ikinci kez itiraz geldi. Daha önce 30 Temmuz 2018 tarihindeki başvuruyu reddedilmesi nedeniyle tekrar harekete geçen papazına avukatı, bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Avukat, başvuru sırasında bir takım gerekçelerde sıralayarak, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti.

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Son dakika ABD rahip Brunson avukat

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Rahibi verebilirsiniz artık ben 6,90'dan çıkardım dolarların bir kısmını. 3,50'den almıştım %100 kar. Ne haliniz varsa görün :)
Beyinsiz %100 kar etsen ne fayda her şey de pahalandi dolar artınca. Senin gibi geriler yüzünden ülke bu halde!
@giuseppe07 geminin sadece bitarafı batmıcak şimdi tepede durabilirsin bisüre sonra sende batıcaksın boşuna kar yaptığını düşünme
papazı sünnet edelim bu iş bitsin
Eğer serbest bırakırlarsa akp ye oy yok bizden
Geri vites akşama serbest
hatayapmışız deyip yarın bırakırlar
Eğer serbest kalırsa akp halkın gözünde biter çünkü millet kenetlendi destekliyor
BUGÜN VEYA YARIN PAPAZI BIRAKIRLAR ABD YE ELLERİ MAHKUMM...
atın içeri yatsın öcalanla
Tamam tayyip televizyonlardan rest reklamı yapar , akşam papazı serbest bırakır , birkaç güne trumpın yanına gidip özür diler.Çünkü yemedi...
idam gelsin ilk bu adamı asın gitsin dolar almış başını gidiyor. battı balık yan gider
@kemal_le1981 dolar artmıyor kardesım 1 dolar yıne 1 dolar tl dıger paralar karsısında deger kaybedıyor
ABD Carsambaya kadar süre verdi,Alman Gazetecide oldugu gibi bunuda yarin mahkemeye cikarir serbest birakirlar.
yav su kapıları açsak mülteciler avrupaya ulaşsa. bunların hepsi bizle uğraşacaklarına kendi dertleriyle uğraşsalar
bırakacaksınız eninde sonunda, mecbursunuz baska careniz yok. abd 2 kelime ile beli büktü daha birsey bile yapmadı. yapmaya baslarsa vermek icin yalvaracaksın. dünya senin sacmalıklarına uymak zorunda degil. adamın bir sucu yok. varsa ifsa et halka kanıtla. iftira ile admı derdest ettiniz.
15 ağustosta salacaklar deniyordu Abd elçiliği yalanlamıştı demek salacaklar
PAPAZ YOLCU
sakin ha dolar Elli lira olsa aci çekeriz ama adam gibi yaşariz bu krize Hukumete Mall etmeyiz Ama o papaz serbest kalirsa Sizi asla affetmeyiz Hatta ilgili hakim firsat bi firsat diyip dosyayi incelemeye alsin ULUSAL GUVENLİK gerekçesiyle tekrar içeri tiksin
tamam tamam bırakacaklar.
aga aklım mantığım almıyor bu adam neyle suçlanıyor casusluk ajanlık terör vs vs o halde ev hapsi nedir ya atın bu köpeği zindana çürüsün
La bu avukatın kaçıncı başvurusu, kanırken hep reddeddi. Satılmış avukat, en ilk yorumu yapan 100 de 100 kar diyen soysuz, rahip brunso dan içimizde ne kadar çok var yorumuna bakıp bunu anlıyoruz.
bencede kaldırılsın hüçreye atılsın
Geri dönüş yok,artık bu iş milli mesele oldu.
BIRAKMAYIN BIRAKTIRMAYIN!!!
Bu amerika hala her istediğinin olacağını zannediyor bi türlü tanıyamadılar şu türk milletini
Valla biz dik durmaya devam ediyoruz ama mahkeme ne karar verirse o. Biliyorsunuz yargı bizde bağımsızdır asla kimsenin etkisinde kalmadan çok adil kararlar verir!!!!!!!
Hemen idam kararını çıkartacaksın ve bunu idamla yargılayacaksın.ABD nın yaptığı namusuzluk yanında kalmasın.ABD nın AMG yapacaksınpislik bunlar hem suçlu hemde güçlü. İdamla yargılayın bak nasıl yola gelır.
gidiyor gönlümuzun efendisi (!)
özür dilerler bırakırlar bunuda %52 milli olarak gösterip alkışlatırlar.. üstüne birde tazminat öderler yeni ve güçlü TÜRKYE böyle artık ..
bu serefsizler ne yüzsüz
Bizde Fetö Başı için yaptık. Şimdi usulü dairesinde istenmedi demeleri gerekir bize verilen cevabın aynısı olacak. Anlamadığım şu bırakılmayacak adamı neden ısrarla isterler ki. Sende git başka koz kullan
bu papazı bıraktıklarında akp liler alkışlar yine görürsünüz
bu adamın tutuklanması demek dünyanın tabularını yıkmak demek. bazı şeyleri kaybetsekte dünyaya çok şey kazandırmışız demek. bugüne kadar hiçbir amerikalı hiç bir ülkede tutuklanamamıştır hele hele bir rahip hiç tutuklanmamıştır. bu amerikanın heryerde istediği gibi hareket edemeyeceğinin ilk belgesi olacaktır.
alirsi alirsin ..biz aldik ya sizde alirsiniz sizin dayatmanizla bu devlet bu adami verirse ben daha devlet diye tanimam
Ev hapside nedir; Hücreye tıkılsın, İntikam İsterim.
yolcudur abbas bağlasan durmaz
Erdoğan bransonu verecek
Hımm...
Casusluğun cezası idamdır. İdam yok, müebbedi gereken adamın ev hapsine alınması yanlıştı.Türk yetkililerle görüşüp görüşüp,tehdit edip tarih,saat verip adamı isteyenB.Saray, dün yine gelişmelerin görüşüldünü açıkladı.Sabah Rahibin Av.ı tahliye dilekçesi verdi. Yaşatılan büyük rezalet ve zarardan sonra hala pazarlık yapıp, birde"birbirimizi yanlış anlamışız kusura bakmayın alın rahibi"denirse yazıklar olsun.ABD. A.Yasa Mahk.nin iptaline rağmen Kararname ile tekrar koyduğun Cumh.Bşk.na isterse suçluyu serbest bırakma yetkisine göre sal diyor.H.Bank Yolsuzluk Dava Dosyasını kapat verelim deniyor
elimiz mahkum salacağız papazı papazı salmazsak iflas ederiz, adamlar yaptırım falan uygulamadan ekenomi tepetaklak gitti gerçekten yaptırım uygulasalar sabaha kalmaz iflas ederiz
papazın işlediği iddia edilen suçlardan gariban bir tc vatandaşı yargılansaydı acaba onadamı ev hapsi verilirdi. bu kadar suç işlediyse ne işi var evinde gideceği tek yer hücre.
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