Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt 3 sayfalık dilekçe ile müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Reuters haber ajansı, avukatın, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve seyahat yasağının kaldırılmasını istediğini duyurdu.
Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın ev hapsine alınmasına avukatından ikinci kez itiraz geldi. Daha önce 30 Temmuz 2018 tarihindeki başvuruyu reddedilmesi nedeniyle tekrar harekete geçen papazına avukatı, bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Avukat, başvuru sırasında bir takım gerekçelerde sıralayarak, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
İDDİANAMEDEN
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.
Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.
Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.
Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti.
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