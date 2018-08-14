Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt 3 sayfalık dilekçe ile müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Reuters haber ajansı, avukatın, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve seyahat yasağının kaldırılmasını istediğini duyurdu.

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın ev hapsine alınmasına avukatından ikinci kez itiraz geldi. Daha önce 30 Temmuz 2018 tarihindeki başvuruyu reddedilmesi nedeniyle tekrar harekete geçen papazına avukatı, bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Avukat, başvuru sırasında bir takım gerekçelerde sıralayarak, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

İDDİANAMEDEN



Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.