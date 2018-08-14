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Rahip Brunson'ın avukatından mahkemeye ikinci itiraz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:08 | Son Güncelleme

ABD MASLAHATGÜZARI, BRUNSON'I ZİYARET EDECEK ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde, ağustos ayında göreve başlayan Maslahatgüzar Jeffrey M.

ABD MASLAHATGÜZARI, BRUNSON'I ZİYARET EDECEK
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde, ağustos ayında göreve başlayan Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı ziyaret edecek. Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti öncesi Brunson'ın evinin bulunduğu Alsancak semtindeki Işılay Saygın Sokak'ta, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ABD Büyükelçiliği'nden gelen görevliler önlem aldı.
Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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