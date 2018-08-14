Rahip Brunson'ın avukatından mahkemeye ikinci itiraz (5)

HOVENİER: TÜRK OTORİTELERİNE ÇAĞRILARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı, Alsancak semti Işılay Saygın Sokak'taki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından çıkışta açıklama yapan Hovenier, "Şimdi pastörle görüştüm ve Türk otoritelerine hem rahip Brunson'ın tutuklu bulunduğu hem de ABD misyonlarında çalışan Türk çalışanların tutuklu bulunduğu diğer davalar konusunda çağrı yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi. Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, yaptığı açıklamanın ardından sokaktan ayrıldı.

KARŞI BİNAYA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, rahip Brunson'ın evinin karşısındaki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkon demirlerine Türk bayrağı asıldı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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