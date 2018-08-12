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Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'nde (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI İzmir'in Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'nde yapılan pazar ayini sürerken, içeriden çıkan ve kilisedekileri İslam'a davet ettiğini belirten ve polis tarafından gözaltına alınan genç ile ilgili yapılan incelemede psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI
İzmir'in Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'nde yapılan pazar ayini sürerken, içeriden çıkan ve kilisedekileri İslam'a davet ettiğini belirten ve polis tarafından gözaltına alınan genç ile ilgili yapılan incelemede psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Genç, daha sonra serbest bırakıldı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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