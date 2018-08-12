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Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne gelerek, pazar ayinine katıldı.

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'nde

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne gelerek, pazar ayinine katıldı.
'Terör örgütü PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'ndaki Diriliş Kilisesi'ne geldi. Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Ayin öncesi dış cephesinde temizlik yapılan kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı Türk bayrağının ise halen yerinde durduğu görüldü.

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Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ndeRahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ndeRahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'nde

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