Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti (2)

SORULARI YANITLAMADI

İzmir'de, pazar ayini için Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne giden, ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson, yaklaşık 4,5 saat burada kaldı. Kiliseden ayrılıp, içinde çeşitli yiyeceklerin olduğu elindeki poşetlerle evine giden Norine Brunson, kendisine mikrofon uzatan gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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