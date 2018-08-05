Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak üzere eşinin görevli olduğu Diriliş Kilisesi'ne gitti. Kilisenin kapısında, Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.
FETÖ ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne gitti. Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde ise Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.
FOTOĞRAFLI
Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!
Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi
CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi
Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum