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Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak üzere eşinin görevli olduğu Diriliş Kilisesi'ne gitti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak üzere eşinin görevli olduğu Diriliş Kilisesi'ne gitti. Kilisenin kapısında, Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

FETÖ ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne gitti. Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde ise Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

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