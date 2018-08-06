HABER

Rahip Brunson'ın komşuları park yeri bulamamaktan dertli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

İZMİR'de, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmanda güvenlik önlemleri devam ederken, sokak esnafı da buna bağlı hareketliliğin şaşkınlığını yaşıyor.

Rahip Brunson'ın komşuları park yeri bulamamaktan dertli

Taylan YILDIRIM - Davut CAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR'de, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmanda güvenlik önlemleri devam ederken, sokak esnafı da buna bağlı hareketliliğin şaşkınlığını yaşıyor. Sokaktaki polis otoları nedeniyle araçlarını park edecek yer bulamamaktan yakınan esnaf, yaşanan bu olağanüstü durumun sona ermesini bekliyor.
İzmirde, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hepis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın evinin bulunduğu sokaktaki hareketlilik sürüyor. Rahip Brunson'ın ev hapsinde olduğu evinin bulunduğu apartman ile sokaktaki güvenlik önlemleri devam ederken, esnaf da bu yeni duruma alışmaya çalışıyor.
Sokakta koltuk ve minder tamiri yapan, ayrıca Brunson ile eşi Norine Brunson'ın
müşterisi olduğunu söyleyen Ali Çalışkan, "Bilindiği gibi burada ev hapsinde. Sokakta sıkı güvenlik önlemleri var, sokakta geziyorlar. Ben bir haftadır burada yoktum. Ama sokak eskisine nazaran daha hareketlendi. Araç trafiği bayağı yoğunlaştı. Polis otolarnından dolayı çoğu zaman araçlarımızı koyacak yer bulamıyoruz. Bu sokakta bu kadar çok güvenlik önlemini ilk defa gördük. Bizim için aslında çok bir şey değişmedi, değişenler bunlar. Biz, o rahibin burada ufak tefek işlerini de yaptık ama böyle işler içerisinde olduğunu bilmiyorduk" dedi.
Emlak danışmanı Enver Gökten de, "Sokaktaki hareketlilik, herkesin bildiği sebepten. ABD buradaki rahibi istiyor. 15-20 tane polis sürekli burada bekliyor. Ben, bir Türk vatandaşı olarak bi kadar polisin burada tek bir kişi için beklemesini doğru bulmuyorum. Halk gelip gidiyor, gazeteciler sürekli burada. Gereken neyse bir an evvel yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
'HEYECAN DUYDUK'
Yaşananlardan dolayı hayatlarının hareketlendiğini, heyecan yaşadıklarını söyleyen emlak danışmanı Şirvan Şen de, "Biz aslında esnaf olarak heyecanlandık biraz da. Bu olayların burada gerçekleşmesi, canlı yayınlar olması bize heyecan veriyor. Bir yandan hoşumuza gidiyor ama bir yandan da ülkemizde bu tür şeylerin yaşandığını duymak üzüntü verici. Gerekenin yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını düşünüyorum. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.
'OYUN BUNLAR'
Esnaftan Orhan Çiftçi ise yaşananlara tepki gösterip, "Brunson denen, kendisini rahip diye tanıtan, vatandaşları Hrıstiyanlaştırmaya çalışan bir adam yüzünden sokakta hareketlilik var. Bir kişiyi koruyacaklar diye bütün gün burada çok sayıda kişi bekliyor. Ama onun korunması da normal, çünkü korumasalar büyük bir ihtimal öldürülecek ve suç Türkiye'nin üzerine atılacak. Yok dolar çıktı, yok mazot yükseldi. Oyun bunlar. Kendisi sıradan birisiydi aslında, kendisini çok güzel kamufle etmiş. Koynumuzda yıllarca Fetullah Gülen'i beslemişiz ve onun hain olduğunu anlayamamışız, bunun mu anlayacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Rahip Brunson'ın komşuları park yeri bulamamaktan dertliRahip Brunson'ın komşuları park yeri bulamamaktan dertliRahip Brunson'ın komşuları park yeri bulamamaktan dertliRahip Brunson'ın komşuları park yeri bulamamaktan dertli

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürperttiBursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti
/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'nde incelemede bulundu/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'nde incelemede bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.