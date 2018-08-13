HABER

Rahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

İZMİR'de ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmandaki güvenlik önlemleri sürüyor.

Rahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR'de ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmandaki güvenlik önlemleri sürüyor. Polis zırhlı araçlar ve özel haraket timleriyle önlemlirini devam ettiriyor.
'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler, sokakta devriye gezerken, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekliyor. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol ediyor.

FOTOĞRAFLI

Rahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyorRahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyorRahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
Çermik'ten Gaziantep'e fıstık gönderiyorlarÇermik'ten Gaziantep'e fıstık gönderiyorlar
Yetiştirdiği meyveler, dalında satılıyorYetiştirdiği meyveler, dalında satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.