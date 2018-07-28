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Rahip Brunson'un evine ziyaretler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler devam ediyor.

Rahip Brunson'un evine ziyaretler sürüyor

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ, Harun UYANIK / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler devam ediyor. Sokakta polisin aldığı önlemler de sürüyor.
FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya bakan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınması kararı verildi. Brunson, geçen 25 Temmuz Çarşamba günü İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden alınarak, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'a elektronik kelepçe de takıldı.
Sağlık sorunları dikkate alınarak 'ev hapsi' kararı verilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler sürüyor. Dün akşam da Brunson'ın evinin balkonunda 2 kadın ziyaretçi olduğu görüldü. Ziyaretçiler bir süre balkonda konuştuktan sonra içeri girdi. Kadın ziyaretçilerden birinin yürüteç yardımı ile yürüdüğü dikkat çekti.
POLİS ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan, Brunson'ın evinin olduğu sokakta polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Sokağa giriş çıkış yapanlar kontrol ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Rahip Brunson'un evine ziyaretler sürüyorRahip Brunson'un evine ziyaretler sürüyorRahip Brunson'un evine ziyaretler sürüyorRahip Brunson'un evine ziyaretler sürüyor

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