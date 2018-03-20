Raid Salah'a şartlı tahliye ihtimali

KUDÜS (AA) - İsrail'de mahkemenin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliye edilmesini prensipte kabul ettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Salah'ın avukatı Halid Zabarka, Hayfa kentindeki sulh mahkemesinin müvekkilinin şartlı tahliyesini prensipte kabul ettiğini söyledi.

Zabarka, şartların pazartesi günkü duruşmada belirleneceği kaydetti.

Zabarka, Salah'ın Kefr Kenna'daki ikametgahında geniş çaplı kısıtlamalarla ev hapsinde tutulmasının muhtemel olduğuna dikkati çekti.

"Şeyh Salah'ın savunma heyeti olarak bizler kendisinin tutukluluğunun sürmesine bir gerekçe olmadığını düşünüyoruz." diyen Zabarka, İsrail savcılığının elindeki tüm gerekçelerini ortadan kaldırmak amacıyla Kefr Kenna'daki evinde kalması teklifinde bulunduklarını ifade etti.

Şeyh Salah'ın 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olması nedeniyle ev hapsi gibi şartlı tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akın etmesi İsrail güvenlik birimleri tarafından tehlikeli kabul ediliyor.

İsrail hukukuna göre gelecek hafta mahkemenin şartları duyurulana dek Salah'ın hapiste kalması gerekiyor. Mahkemenin bu şartlı salıverilme kararı İsrail savcılığı tarafından durdurulabilir.

İsrail, 1948 Filistin İslami Hareketini 2015'te ülkeye karşı kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle uyarmıştı.

Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere bir takım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Geçen kısa sürenin ardından Ağustos 2017'de İsrail Şeyh Salah'ı yeniden tutuklamıştı.