HABER

Raket fırlatmaya 16 bin 500 dolar ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

Washington Açık Tenis Turnuvası'nda Baghdatis'e 2-1 kaybettiği maçın son 2 oyununda sinirlerine hakim olamayan Paire'e, 16 bin 500 dolar ceza verildi

WASHINGTON (AA) - Washington Açık Turnuvası'ndaki ilk tur maçında üç raket parçalayan Fransız tenisçi Benoit Paire, 16 bin 500 dolar para cezası aldı.

Sinirlerine hakim olamaması, erkekler dünya sıralamasının 55. basamağındaki Benoit Paire'e pahalıya patladı.

Paire, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen turnuvanın ilk turunda Kıbrıs Rum Kesimi'nden dünya 91'incisi Marcos Baghdatis'e 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) yenildi.

Final setinde 5-2 geriye düşmesinin ardından öfkesine yenik düşen Paire, defalarca zemine vurduğu raketini yere fırlattı. Oturmak için gittiği bankta da sakinleşmeyen 29 yaşındaki tenisçi, iki raket daha parçaladı.

Bunun üzerine Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP), ana tabloya yükseldiği için 7 bin 130 dolar ödül kazanan Paire'e, 16 bin 500 dolar ceza verdi.

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
İşçi sendikalarından 'Dilek Dayar' eylemiİşçi sendikalarından 'Dilek Dayar' eylemi
Şehit anne ve 10 aylık oğlunun mezarlarına ziyaretçi akınıŞehit anne ve 10 aylık oğlunun mezarlarına ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benoit Paire raket Tenis Washington Açık

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.