"Rakibimiz vesayet sistemi ve karanlık zihniyet"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimde rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi değildir, şu veya bu parti de değildir. Bu seçimde bizim rakibimiz bu ülkedeki vesayet sistemi, küresel karanlık bir zihniyettir. Bu seçimde bizim karşımızda olan aslında siyasi rakipler Altay tankından, Atak helikopterinden, Cirit füzesinden rahatsız olanlardır." dedi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katılan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini belirtti. Buradaki programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yurt dışına gideceğini aktaran Soylu, "Diyeceğim ki Miraç ve Eren gibi nicelerini yetiştirenlerin size selamları var. Ben onları yürekli ve dimdik ayakta, yeni Türkiye’ye hazır gördüm. Trabzon tamamdır, Trabzon hazırdır ve sizinle beraber yol yürümeye hazırdır diyeceğim." ifadesini kullandı. Türkiye'de eskiden yapılan seçimlere değinen Soylu, iktidarın her zaman olduğunu ama muktedir olamadığını söyledi.

TBMM'nin Cumhurbaşkanı seçimi için toplandığında milletvekillerinin tehdit edildiğini belirten Soylu, şöyle devam etti: "Tanklar, kışlalardan dışarı çıkardı. ‘Bizim adayımızı seçmezseniz meclisi basacaklar’ denirdi. Genel seçimlerde milletin seçtiği adamlar iktidara gelirdi. Ama birileri bıyıklarının altından gülerdi. Millet bazı şeyleri üretirdi, değiştirirdi ama her şeyi yönetemezdi. Bir darbe anayasası yaptılar millete oylattılar. Öyle ki anayasayı oylayınca tek Cumhurbaşkanı adayını seçmiş oldular. Bu darbe anayasasında bu millet, bu ülke, bu vatan yıllarca yönetildi. Rahmetli Özal sivil Cumhurbaşkanı olunca bütün vesayet tayfası ayağa kalktı, protesto ettiler ama Ahmet Necdet Sezer’i bu ülkeye resmen dayattılar, mecbur ettiler. AK Parti 2007 yılında kendi adayını koymak isteyince bu sefer 27 Nisan muhtırasını verdiler. Cumhuriyet mitingleri düzenlediler, ortalığı ayağa kaldırdılar. Bütün bunları size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bu seçimin ne olduğunu, karşımızdaki siyasi rakibin kim olduğunu anlıyasınız diye anlatıyorum."

Bakan Soylu, bu seçimde rakiplerinin CHP olmadığına işaret ederek, "Şu veya bu parti de değildir. Bu seçimde bizim rakibimiz bu ülkedeki vesayet sistemi, küresel karanlık bir zihniyettir. Bu seçimde bizim karşımızda olan aslında siyasi rakipler Altay tankından, Atak helikopterinden, Cirit füzesinden rahatsız olanlardır. Terörle mücadelemizi yaptığımız Bayraktar insansız hava araçlarından rahatsız olanlardır, Hürkuş'tan rahatsız olanlardır. Yerli ve milli silahlarıyla kararlılıkla kimseyi dinlemeden, kimsenin aklına uymadan Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini ve zenginlik mücadelesini sürdürmesinden rahatsız olanlardır. Bugün bizim karşımızda olan cephe, Türkiye'nin kalkınmasından, büyüme rakamlarından, dünyanın en büyük havalimanını yapmasından, alt yapı yatırımlarını tamamlamasından rahatsız olanlardır. 40 yıldır kurdukları terör tezgahının meyvelerini toplayacakları bir 21. yüzyıl hayalleri vardır." ifadesini kullandı. - "Dizginlerini Pensilvanya’daki iradeye teslim etmişler" Türkiye'nin son yıllarda girdiği hiçbir seçimin normal olmadığını ve AK Parti'nin karşısında hep karanlık ittifaklar yapıldığını aktaran Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu zihniyete en son tokadı 15 Temmuz’da çaktık. Artık bizim başımız diktir, Türkiye güçlü bir ülkedir. İşte rahatsız oldukları el etek öpmeyen Türkiye'dir. Bu seçim bizim tam bağımsız yargıya adım atacağımız seçimdir. Bu seçim vesayetin bütün kırıntılarını temizleyeceğimiz, garip gurabanın yanında olan seçimdir. Bu seçim 16 yıldır sizlerin emeğiyle, alın teriyle güçlenen büyüyen Türkiye'nin artık yepyeni bir yola çıktığı seçimdir. Türkiye'nin son yıllarda girdiği hiçbir seçim normal bir seçim olmadı. 7 Haziran seçimlerini hatırlayın. PKK'nın sözcüsü olan partinin genel başkanını makyajlayıp televizyonlarda saz çaldırıp millete şirin göstermeye çalışıyorlardı. 16 Nisan referandumunu hatırlayın. CHP, HDP ağız birliği etmişti. Batı basını, hükümetleri hepsi birden bu cephede yer aldı. Ağız birliği edip 'hayır' dediler. Millet bu oyunu da bozdu. Şimdi bugün öyle bir panik ve telaş içerisindekiler ki sağa sola koşturuyorlar. Sağcı olmuş, solcu olmuş onlar için hiç fark etmiyor. Dizginlerini Pensilvanya'daki iradeye teslim etmişler, nereye çekerse oraya gidiyor, ne söylüyorsa onu tekrarlıyorlar. Bu ittifakı iyi anlamalıyız. Hiçbirisi proje açıklamıyor. Onların tek projeleri var. Bu ülkeyi milletin adamlarından alıp elin adamlarına vermek. Başkada bir meseleleri yoktur. İşte onun için meseleye ciddiyetle ele almalıyız."