Rakibine yenilen minik güreşçi ağladı

Devrim DERİN/BALIKESİR,(DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59'uncu Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde, minik 2 boyda güreşinde rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamayan Güven Can Türkoğlu'yu, er meydanında inen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu teselli etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59'uncu Geleneksel Kurtdereli Güreşleri, dün bin 500 pehlivan ve 77 başpehlivanın katılımı ile başladı. Bugün de devam eden güreşler renkli görüntülere sahne oldu.

Güreşlerin devam ettiği sırada Yalova Altınova Spor Kulübü sporcusu Güven Can Türkoğlu, minik 2 boyda rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamadı. Hocalarının da sakinleştiremediği güreşçi Güven Can Türkoğlu'nu er meydanına inen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sakinleştirmeye çalıştı. Türkoğlu'nu teselli etmeye çalışan Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sen büyük pehlivan olacaksın" dedi.

Uzun süre gözyaşlarına hakim olamayan Güven Can Türkoğlu ise, "Ya yenildim. Bana ne ya ben derece yapacaktım" diyerek ağlamaya devam etti. Başkan Kafaoğlu ise, "Rahat ol. Güreşte yenilmek de vardır, yenmek de. Gerekirse daha büyük pehlivan olacaksın. Rahat ol oğlum" sözleriyle minik güreşçiyi sakinleştirmeye çalıştı.