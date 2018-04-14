Rakka Askeri Meclis Başkanı Albay Talip Rahman, basın açıklaması yaparak bütün Suriyelileri birlik ve beraberliğe davet etti.

Talip Rahman, Suriyelilere seslenerek, Suriye halkını terör maşalarına karşı birlik olmaya çağırdı. Rahman, "Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylardan ve özellikle de ülkenin doğusunda yer alan Rakka kırsalında yaşanan gelişmelerden öne çıkarak, bölgeyi, Rakka kırsalında konuşlanan ve hiçbir zaman Suriyelilerin yanında saf ve varlık göstermeyen, halkın meşru haklarını çalan ve yağmalayan ayrımcı terör unsurlarından kurtarmak ve bölgeyi özgürlüğüne kavuşturmak amaçlı Rakka’da askeri konseyi kurma gereği duyduk. Gelin bütün Suriyeliler birlik ve beraberlik içinde olalım. Hain DEAŞ terör örgütü ile rejimin birlikte uyguladıkları aynı düşünce ve strateji uyumluluklarının yanı sıra, her ikisinin değişik ve birbiriyle bağdaşmayan hedef pozisyonları, sahada istenmeyen senaryolar oluşturmuş olup Suriye devrimini olumsuz etkilemiştir. Bizler ise, bu gelişmeler sonrası bu duruma gelmiş olduk. Konseyi kurma kararı, bölgede savaşan ılımlı Suriye devrimci birliklerin ortak kararıyla alınmıştır. Ayrıca konsey, daha önce Suriye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi, yaşanan oyunları, ulusal anlayış kavramsızlığını, kişisel çıkarları kamu çıkarlarına tercih edinmeleri önlemek amaçlı uzman ekiplerden oluşmaktadır. Batı ülkelerinin desteğiyle bölücü terör örgütlerinin bölgede işgalci İsrail benzeri bir terör ülkesi kurma hedefini önlemek ve bölgeyi bu terör unsurlarından kurtarmak amaçlı Türkiye Cumhuriyetinden yardım talep ediyoruz. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti halkına, kahraman ordusuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, yaralılarımıza acil şifalar, gurbetteki vatan hasreti yaşayan halkımıza acilen vatana kavuşma dileği ile" açıklamasında bulundu.