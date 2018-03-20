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'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Adana'da ABD Konsolosluğuna eylem yapma ihtimaline karşılık terör örgütü IŞİD’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü Türk, 15'i Suriyeli 19 zanlıdan birinin IŞİD'ın tankçısı olduğu ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 15'i Suriyeli 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmed K.'nin, sosyal medyada görüntüleri yayınlanan, Suriye'nin Rakka kentinde tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart günü terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabah saatlerinde, bazı evlere baskın yaptı. Özel harekat, asayiş şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonlarda evlere, kapıların koçbaşı ile kırılmasıyla girildi. Operasyonlarda, IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla 15'si Suriyeli 19 kişi gözaltına alındı.

IŞİD'İN 'DRİFT YAPAN TANKÇI'SI ÇIKTI

Emniyete getirilen Ahmed K.'nin, terör örgütü IŞİD'ın sözde tankçısı olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde Ahmet K.'nin, Rakka'da yol ortasında tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı. Ziyad Ö.'nün ise ülkesindeki iç savaştan önce Lazkiye'deki karakolda polis olarak görev yaptığı belirlendi. Ziyad Ö.'nün, terör örgütü IŞİD militanları tarafından yakalandığını ve zorla savaştırıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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