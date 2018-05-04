Rakkalı çocuklar zamanlarını okul yerine çöplüklerde geçiriyor

Suriyeli aktivistlere göre, YPG/PKK işgalindeki kent merkezinin bazı mahallerinde binaların yüzde 90’nı yerle bir olurken, yıkılan binaların enkazında halen cesetler bulunuyor.

Yaklaşık 20 bin sivilin evlerine döndüğü kent merkezindeki çocuklar, okul ve oyun yerine günlerinin neredeyse tamamını çöplüklerde plastik atıkları toplayarak geçiriyor.

Kent merkezindeki çocukların büyük bir kısmı ailelerine destek olmak için okula gitmiyor.

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rakka kent merkezinde insani kriz her geçen gün daha da büyüyor.

Terör örgütü YPG/PKK, bir dönem DEAŞ'lı teröristlerin "kalesi" olan Rakka'yı, Ekim 2017'den bu yana işgal altında tutuyor.

RAKKA/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka kent merkezi, hayatta kalmak için çöplükler ve molozlar arasında atık toplayan çocuk manzaralarına sahne oluyor.

- Geçim derdi çocukların omzunda

Rakka’daki AA muhabirine konuşan 10 yaşındaki Muhammed, "Aileme destek olabilmek için iş aradım ancak bulamadım. Çöplükte atık aramaktan başka bir işim yok. İnşallah iş bulabilirim." diye konuştu.

Dokuz yaşındaki Hasan da ailesinin geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, onlara destek olabilmek için okula gitmediğini ve çöpten topladıklarını sattığını söyledi.

- Siviller kendi imkanlarıyla kenti temizliyor, evlerini inşa etmeye çalışıyor

YPG/PKK ihlallerini gönüllü olarak belgelemek için uğraşan Muhammed Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yoksulluk, çocukların okula gitmesine engel oluyor. Kent merkezindeki yıkımlar nedeniyle de hareket etmek neredeyse imkansız. Evlerine dönenler ise bu sorunu gidermek için kendi imkanlarıyla yollardaki molozları temizliyor." dedi.

Osman, Rakka'ya insani yardımların ulaşması için YPG/PKK'dan izin alınması gerektiğini, örgütün nadiren izin verdiğini vurguladı.

Rakka kent merkezi Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Kentte sivillere herhangi bir hizmet verilmiyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

