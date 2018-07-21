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Rakoczi Müzesi'ne bin 500 ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Erdel Beyi ve Macaristan Kralı 2. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735'te Osmanlı'nın misafiri olarak kaldığı ve müzeye dönüştürülen evi 7 ayda bin 500 kişi ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) - Erdel Beyi ve Macaristan Kralı 2. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735'te Osmanlı'nın misafiri olarak kaldığı ve müzeye dönüştürülerek Türk-Macar dostluğunun kültürel simgesi haline gelen Rakoczi Müzesi'ni, 7 ayda bin 500 kişi ziyaret etti.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilk 7 ayında müzeyi ziyaret edenlerin sayısında geçen yıla göre artış olduğunu söyledi.

- "Türkiye ve Macaristan arasında gönül köprüsü haline geldi"

Kabul , müzeyi ziyaret edenlerin önemli bölümünün yerli turist olduğunu ifade ederek, "Macarlar için Rakoczi Müzesi çok değerli. Ülkemize ziyaretlerinin en önemli nedeni bu müze olduğunu söyleyebiliriz. Rakoczi Müzesi Türkiye ve Macaristan arasında gönül köprüsü haline geldi. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce buradaki ziyaretçilere olsun veya ilgili kişilere Macar kültürü, Macarlar hakkında, Macaristan hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz." dedi.

Rakoczi'nin Tekirdağ'da misafir olarak kaldığı evin 1931'de Macar hükümeti tarafından satın alındığını aktaran Kabulm, evin aslına uygun olarak yeniden inşa edildiğini dile getirdi.

Rakoczi Müzesinin Türk Macar dostluğunun en büyük simgelerinden birisi olduğunu belirten Kabul, "Avusturya'nın Macaristan'ı işgal ettiği sırada bağımsızlık savaşı başlatan Rakoczi, vadedilen yardımların gelmemesi üzerine, 250 kişilik maiyetiyle Osmanlı topraklarına geldi ve Tekirdağ'da 15 yılı aşkın süre kaldı. Bu yıl ilk 7 ayda müzeye gelen ziyaretçi sayısı gayet iyi. Daha çok Türk ziyaretçiler müzeye ilgi gösterdi. Macar turistlerin bu yıl sayısı çok azdı. Müzeye gelen turistler, daha çok Rakoczi'nin kendi eliyle yaptığı oyma koltuğa ve orijinal eşyalara ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Macar kralı Rakoczi Müzesi Tekirdağ

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