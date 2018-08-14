HABER

Rally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de 2018 Troya Yılı kapsamında Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 2018 Troya Yılı kapsamında Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'de 2018 Troya Yılı kapsamında, Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motorundan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kediyi ilk etapta aracın motoru içinden çıkaramayan ekipler, cep telefonundan açtıkları kedi sesiyle motor içindeki kediyi çıkarmaya çalıştı. Bunda da başarılı olunamayınca motorun kısmına vatandaşların tavsiyesi üzerine su sıkan itfaiye ekipleri, kediyi kurtardı.
Motor kısmında uzun süre kaldığı için kirlenen kedi itfaiye ekipleri tarafından temizlendikten sonra sokağa bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Rally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıRally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıRally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıRally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldıTSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralıBursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.