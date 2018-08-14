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Rally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de 2018 Troya Yılı kapsamında Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 2018 Troya Yılı kapsamında Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale'de 2018 Troya Yılı kapsamında, Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motorundan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kediyi ilk etapta aracın motoru içinden çıkaramayan ekipler, cep telefonundan açtıkları kedi sesiyle motor içindeki kediyi çıkarmaya çalıştı. Bunda da başarılı olunamayınca motorun kısmına vatandaşların tavsiyesi üzerine su sıkan itfaiye ekipleri, kediyi kurtardı. Motor kısmında uzun süre kaldığı için kirlenen kedi itfaiye ekipleri tarafından temizlendikten sonra sokağa bırakıldı.

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Rally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıRally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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