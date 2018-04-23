Rally Halikarnassos'ta ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE'nin en zorlu yarış organizasyonlarından 'Rally Halikarnassos', 4 günlük mücadelenin ardından ödül töreniyle sona erdi.
Bodrum'da ikinci kez 19-22 Nisan arasında düzenlenen; Bodrum, Gökova ve Datça parkurunda yapılan yarışta 'Enduro', 'ATV', 'SSV' ve '4x4 arazi' araçlarından toplam 65 araç mücadele etti. 8 ülkeden 70 yarışmacının katıldığı yarışlar, oldukça çekişmeli geçti. Dört günde 554 kilometre yol yapan ralli tutkunları, birinci olabilmek için mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılar, düzenlenen törenle genel klasman ve kategorilerinde ödüllerini aldı.
SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment ikilisi, otomobil kategorisinde Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ikilisi, motosiklet kategorisinde Serkan Özdemir, ATV kategorisinde ise Muharrem Göksel birinciliği elde etti. ATV kategorisinde yarışan ve ekibiyle birlikte diğer yarışmacılara da yedek parça ve teknik destek sağlayan Atilla Serttaş'a en centilmen yarışmacı ödülü verildi.
TransAnatolia yöneticisi ve organizasyon sorumlusu Burak Büyükpınar, "Bodrum'da organizasyona destek veren motor sporu kulüplerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İkinci kez Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduk. 3 ayaklı TransAnatolia yarışlarının ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştirmiş olduk. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıllarda daha da geliştirilmiş parkurlarla Bodrum'da birlikte oluruz" dedi.
Ödül töreninin sonunda, ödül alan tüm yarışmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!
Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar
Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu
Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum