Ramallah'ta Filistin geleneksel kıyafetleri sergisi açıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin tarihinin yaklaşık 100 yıllık dönemine ait geleneksel kıyafetlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Birzeit beldesindeki Filistin Müzesi'nde "Damarların eğrilmesi: Filistin nakışına yeni bir bakış" adı altında düzenlenen sergide, bazıları 19. yüzyılın ortalarına ait, geleneksel stilde işlenmiş 80 elbise ile nakışlı kumaşlar yer alıyor.

Filistin'in farklı tarihi bölgelerinde yürütülen dört yıllık bir çalışma ve saha araştırması sonucu düzenlenen sergide, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler tarafından yapılan el işlemeleri de bulunuyor.

Serginin 25 Ağustos'a kadar açık olduğu belirtildi.

Filistin Müzesi Müdürü Rachel Dedman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, Filistin halkının hayatından hikayeler ve 19. yüzyılın ortalarından bu yana Filistinli kadının kıyafetlerindeki değişimleri anlattığını belirtti.

- "Kadınlar, bayrağı kıyafetlerine işledi"

Filistin halkının her döneminin, kadınların kıyafetlerini etkilediğini kaydeden Dedman, "İşgalci İsrail makamları, 1987-1993 yıllarında birinci intifada döneminde Filistin bayrağının asılmasını yasaklayınca Filistinli kadınlar, bayrağı kıyafetlerine işlemişti." dedi.