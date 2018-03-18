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Ramallah'ta Filistin geleneksel kıyafetleri sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Birzeit'teki Filistin Müzesi'nde geleneksel stilde işlenmiş 80 elbise ile nakışlı kumaşlar sergileniyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin tarihinin yaklaşık 100 yıllık dönemine ait geleneksel kıyafetlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Birzeit beldesindeki Filistin Müzesi'nde "Damarların eğrilmesi: Filistin nakışına yeni bir bakış" adı altında düzenlenen sergide, bazıları 19. yüzyılın ortalarına ait, geleneksel stilde işlenmiş 80 elbise ile nakışlı kumaşlar yer alıyor.

Filistin'in farklı tarihi bölgelerinde yürütülen dört yıllık bir çalışma ve saha araştırması sonucu düzenlenen sergide, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler tarafından yapılan el işlemeleri de bulunuyor.

Serginin 25 Ağustos'a kadar açık olduğu belirtildi.

Filistin Müzesi Müdürü Rachel Dedman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, Filistin halkının hayatından hikayeler ve 19. yüzyılın ortalarından bu yana Filistinli kadının kıyafetlerindeki değişimleri anlattığını belirtti.

- "Kadınlar, bayrağı kıyafetlerine işledi"

Filistin halkının her döneminin, kadınların kıyafetlerini etkilediğini kaydeden Dedman, "İşgalci İsrail makamları, 1987-1993 yıllarında birinci intifada döneminde Filistin bayrağının asılmasını yasaklayınca Filistinli kadınlar, bayrağı kıyafetlerine işlemişti." dedi.

Dedman, nakışın, tarih ve siyasetin aynı anda değişimi için bir araç ve ürün olduğunu vurgulayarak, "Filistinli tutuklar, hapishanelerde yaptıkları işlemelerle nakış dünyasını zenginleştirdi ve yaşadıklarından ilham alarak çeşitli fikirler ekledi." diye konuştu.

Filistin Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeyna Ceradene de ziyaretçilerin, Filistin tarihinin önemli bir dönemine tanıklık edeceğini belirterek, "Dünyada Filistinlilerin yerini güçlendirmek için kültür, bilgi ve açılımın bir silah olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Ramallah sergi

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