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Ramallah'ta Gazze'ye destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırması talep edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı yürüyüşte "Yaptırımları kaldırın" yazılı dövizler taşındı. Yürüyüşe katılanlar, yıl başında Ramallah'ta toplanan Filistin Merkez Konseyi'nde alınan kararların uygulanmasını ve hükümetin Gazze'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Yürüyüşe katılan Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının "düşünce ve ifade özgürlüğü ile Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılması" talebini iletmek olduğunu söyledi.

Bergusi ayrıca, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak sunduğu planı kabul etmeyeceklerini bu yürüyüşle bir kez daha ortaya koyduklarını dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, mart ayında Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın Gazze ziyareti sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuş ve Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alma tehdidinde bulunmuştu.

Filistin yönetimi Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30 ila 50 oranında kesintili ödüyorken, memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı.

Gazzeli memurlar, Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Ramallah yaptırım

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