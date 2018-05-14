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Ramallah'ta Nekbe tanığı otobüsler protestoda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 02:06 | Son Güncelleme

70 yıl önce Nekbe muhacirlerini taşıyan araçlar, bu kez Nekbe'yi protesto için yollara çıktı

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 70 yıl önce Nekbe muhacirlerini taşıyan dönemin marka otobüsleri, bu kez Nekbe'yi protesto etmek için yollara çıktı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen gösteride Nekbe'ye tanıklık eden ve göçe zorlanan Filistinlileri taşıyan çok sayıda eski otobüs ve araç, Ramallah caddelerinde tur atarak 1948'de yaşananları protesto etti.

Aslen Yafalı olup 1948'de göçe zorlanan ailelerden birinin ferdi olan Abdusselam Harhara, gösteriye getirdiği GMC marka aracın 80 yaşında olduğunu, tam 70 yıl önce ailesi ve yakınlarını Yafa'dan Nablus'a taşıdığını söyledi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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Filistin Kudüs Nekbe Nekbe'ye tanık olan otobüsler

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