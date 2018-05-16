Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

Uzun zamandır heyecanla beklediğimiz Ramazan ayı başladı. Dün akşam huşu ile kılınan teravih namazı ile birlikte 2018 Ramazan ayına girmiş olduk. Ramazan ayı, ibadet, dua ve tefekkür ayıdır. Peygamber Efendimiz, Ramazan ayı üzerinde önemle durmuş ve bu konuda örnek olmuştur. Bu yüzden Ramazan ayını iyi değerlendirmek isteyenler, Ramazan ayı duası, ramazan ayı ibadetleri aramaları yapıyorlar. Sizler için hergün okuyabileceğiniz farklı bir Ramazan duası derledik. Aynı zamanda Peygamberimizin sahur ve iftarda okuduğu dualar haberimizde.
Ramazan ayında nasıl ibadet yapmalı, hangi ibadetleri yapmalı sorusuna en güzel cevap Peygamber Efendimiz'den gelir. Efendimiz, ibadette en ileri derecede olup aynı zamanda ümmetine bu konuda en güzel örnektir. Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayında yaptığı ibadetleri şu şekilde sıralayabiliriz..
a. Sahura kalkmayı ihmal etmezdi. Bunu başkasına da tavsiye ederdi.
"Mutlaka sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır." (Buharî, Savm, 20).
b. Her gün Kur'an okurdu. Özellikle Hz. Cebrail (as) ile mukabele şeklinde okurdu.
c. Ramazan boyunca cömertliği kat, kat artardı.
Bu iki hususu aşağıdaki hadiste görebiliriz:
İbn Abbas anlatıyor:
"Hz. Peygamber (a.s.m) hayır konusunda insanların en cömerti idi. Özellikle Ramazan ayında Hz. Cebrail (as) ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı olmazdı. Hz. Cebrail (as) ile görüşmesi ise, Ramazan ayı boyunca her gün gerçekleşirdi. Onun da hayır-hasenattaki cömertliği esen rüzgâra benzerdi." (Buharî, Savm, 7).
d. Teravih kılardı.
Hz. Aişe (ra)'nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m), üç gece mescitte insanlara teravih namazı kıldırdı. Her gece cemaat daha da kalabalıklaşıyordu. Dördüncü gecede mescit insanları almamaya başladı. Cemaat Hz. Peygamber (a.s.m)'i beklerken, o yalnız sabah namazına gitti. Namazı kıldırdıktan sonra, cemaate döndü ve
"Sizin durumunuz / camiye geldiğiniz bana gizli değil, ancak ben teravih namazının size farz kılmasından korktum. Çünkü bu size çok ağır gelecek."
diye buyurdu. Ramazanda onun gece namazını (ki teravih de bir gece namazıdır) kaç rekat kıldığını soranlara Hz. Aişe (ra),
" O ne Ramazanda ne de onun dışında vitir beraber on bir rekattan daha fazla kılmazdı."
diye cevap vermiştir. (bk. Buharî, Teravih,1).
e. Ramazanın son on gününde itikâfa girerdi. (bk. Buharî, İtikâf, 1).
f. Kadir Gecesi için ayrı bir ihtimam gösterirdi. Aslında bu itikâfı da, daha çok Kadir Gecesi'ni ihya niyetiyle yapıyordu. Nitekim, Ebu Said el-Hudrî'nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m), daha önce Ramazanın onu ile yirmisi arasındaki on günde itikâfa girmiş ve 20. güne geldiğinde ise,
"Bana Kadir Gecesi gösterildi, sonra unuttum; artık onu Ramazanın son on gününde arayın."
buyurmuştur.(Buharî, İtikâf, 9).
Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Amin…”
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.
Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.
HER GÜNE ÖZEL RAMAZAN DUASI
Aşağıdaki dualar büyük fazilet ve sevaplarla İbn-i Abbas kanalıyla Resulullah'tan (sav) nakledilmiştir.
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!
Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!
Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!
Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!
Anlamı: ALLAHım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı
Anlamı: ALLAHım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve bürhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!
Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!
Anlamı: ALLAHım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!
Anlamı: ALLAHım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum herşeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim-
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey müslümanların izzeti!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır Rahmetinle bana ebediyet ve sükunet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey alemlerin ilahı!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey alemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce ALLAH-!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!
Anlamı: ALLAH'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -ALLAH-!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkarların sürçmelerini bağışlayan –Rabbim-!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum -ALLAH'ım!- Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!
Anlamı: ALLAH'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (saa)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygammerlerin kalplerini koruyan -Yüce ALLAH-!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde çabamı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-!
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!-
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul buyur ve onun füruunu -iman ve ihlas olan- usuluyla pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında. -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler alemlerin rabbi olan ALLAH'a mahsustur
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