Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

b. Her gün Kur'an okurdu. Özellikle Hz. Cebrail (as) ile mukabele şeklinde okurdu.

c. Ramazan boyunca cömertliği kat, kat artardı.

Bu iki hususu aşağıdaki hadiste görebiliriz:

İbn Abbas anlatıyor:

"Hz. Peygamber (a.s.m) hayır konusunda insanların en cömerti idi. Özellikle Ramazan ayında Hz. Cebrail (as) ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı olmazdı. Hz. Cebrail (as) ile görüşmesi ise, Ramazan ayı boyunca her gün gerçekleşirdi. Onun da hayır-hasenattaki cömertliği esen rüzgâra benzerdi." (Buharî, Savm, 7).

d. Teravih kılardı.

Hz. Aişe (ra)'nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m), üç gece mescitte insanlara teravih namazı kıldırdı. Her gece cemaat daha da kalabalıklaşıyordu. Dördüncü gecede mescit insanları almamaya başladı. Cemaat Hz. Peygamber (a.s.m)'i beklerken, o yalnız sabah namazına gitti. Namazı kıldırdıktan sonra, cemaate döndü ve

"Sizin durumunuz / camiye geldiğiniz bana gizli değil, ancak ben teravih namazının size farz kılmasından korktum. Çünkü bu size çok ağır gelecek."

diye buyurdu. Ramazanda onun gece namazını (ki teravih de bir gece namazıdır) kaç rekat kıldığını soranlara Hz. Aişe (ra),