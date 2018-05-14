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"Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Van'da Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri ramazan ayında kurulan çadır ve iftar tırıyla günde 6 bin kişiyi aynı sofrada buluşturacak - Belediyeler, iftar sonrasında konser, mehteran ve semazen gösterisiyle vatandaşların ramazan ayını en güzel şekilde geçirmelerini sağlayacak - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu: - "Van Türkiye'nin en güvenli illerinden biri. İnşallah ramazan ayını da huzur ve güven içinde geçireceğiz"

Van'ın Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri, ramazan boyunca çadırlarda günde 5 bin, iftar tırında da bin kişiyi aynı sofrada bir araya getirecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu beraberinde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile ramazan ayında yapılacak yardım ve etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıda konuşan Zorluoğlu, ramazan ayının tüm İslam alemine, barış, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının da zirve yaptığını kaydeden Zorluoğlu, Van'da da bu ayın huzur içerisinde geçmesi için gerekli önlemleri aldıklarını, güvenlik konusunda da bir sorun beklemediklerini vurguladı.

Vatandaşların sorun yaşamaması için toplu taşıma araçlarının saatlerinde de düzenlemelere gideceklerini ifade eden Zorluoğlu, kent meydanı olarak ilan ettikleri alanda büyük bir iftar çadırı kurduklarını ve burada günde 5 bin kişiye yemek verileceğini anlattı.

- "Vatandaşlar eski ramazanları yaşayacak"

İftar çadırının yanı sıra söyleşi, sohbet, konser, sinema, tiyatro, ney, sema gösterileri, yerel sanatçıların konserleri ve mehteran gösterileri gibi etkinliklerin de organize edileceğini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın oturup sohbet edebileceği alan oluşturup çay, kahve içip, gözleme yiyebilecekleri büyük bir çadır kurulacak. Burada vatandaşlarımıza ücretsiz çay dağıtılacak. Yine çocuklarımız için ramazan etkinliği alanının yanında şişme oyun alanları kurulacak. Vatandaşlarımız buralarda eski ramazanları yaşayacaklar. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerimizde bulunan mahallelerde 'Gezici İftar Tırı' ile her akşam farklı bir mahallede bin kişiye iftar verilecek. Büyükşehir ile ilçe belediyelerimiz bu ayda ekonomik olarak yoksul durumda olan vatandaşlarımıza çok çeşitli maddi ve ayni yardımlar da yapacak. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza toplamda 20 bin gıda ve temizlik kolisi ulaştıracağız. İnşallah el birliğiyle 1 milyon 106 bin vatandaşımızla çok güzel bir ramazan ayını idrak edeceğiz."

Zorluoğlu, ramazan ayında güvenlikle ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığının altını çizerek, "Van Türkiye'nin en güvenli illerinden biri. İnşallah ramazan ayını da huzur ve güven içinde geçireceğiz. Ramazan aynı zamanda siyasi partilerin seçim çalışması yürüteceği zamana denk geldi. Hareketli bir ay yaşayacağız. Hem iftar için bir araya gelen vatandaşların, hem de propaganda yapan siyasi parti ve onların mensuplarının güvenliğini tam olarak sağlayacak bir planlama yaptık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
etkinlik Ramazan Van

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