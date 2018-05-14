"Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçireceğiz"

Van'ın Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri, ramazan boyunca çadırlarda günde 5 bin, iftar tırında da bin kişiyi aynı sofrada bir araya getirecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu beraberinde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile ramazan ayında yapılacak yardım ve etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıda konuşan Zorluoğlu, ramazan ayının tüm İslam alemine, barış, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının da zirve yaptığını kaydeden Zorluoğlu, Van'da da bu ayın huzur içerisinde geçmesi için gerekli önlemleri aldıklarını, güvenlik konusunda da bir sorun beklemediklerini vurguladı.

Vatandaşların sorun yaşamaması için toplu taşıma araçlarının saatlerinde de düzenlemelere gideceklerini ifade eden Zorluoğlu, kent meydanı olarak ilan ettikleri alanda büyük bir iftar çadırı kurduklarını ve burada günde 5 bin kişiye yemek verileceğini anlattı.