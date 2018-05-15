Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ramazan ayının başlaması dolayısıyla "Tüm inananları müşterek düşünce ve değerlerde buluşturan ramazan ayının barış ve hoşgörü iklimi daim olsun." ifadesini kullandı.

Destici, yayımladığı mesajında, bireyler ve toplum olarak huzura, sevgiye, saygıya ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, ramazan ayının bu bakımdan önemli bir fırsat olarak görülmesi çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ramazan ayının, manen büyük sıkıntılar içerisinde olan insanlığın, oluk oluk kanı akıtılan Türk-İslam dünyasındaki soydaşların ve dindaşların, zulüm ve soykırımdan kurtulmalarına ve ümitlerinin artmasına vesile olması temennisinde bulunan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Yine dileğimiz ve duamız odur ki tüm inananları müşterek düşünce ve değerlerde buluşturan ramazan ayının barış ve hoşgörü iklimi daim olsun. Bu rahmet ayının tüm nimetleri sadece ramazan günleriyle sınırlı kalmasın. Yaşamımızın her döneminde ve tüm münasebetlerimizde yaşatılsın."