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"Ramazan ayının barış ve hoşgörü iklimi daim olsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:05 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Tüm inananları müşterek düşünce ve değerlerde buluşturan ramazan ayının barış ve hoşgörü iklimi daim olsun"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ramazan ayının başlaması dolayısıyla "Tüm inananları müşterek düşünce ve değerlerde buluşturan ramazan ayının barış ve hoşgörü iklimi daim olsun." ifadesini kullandı.

Destici, yayımladığı mesajında, bireyler ve toplum olarak huzura, sevgiye, saygıya ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, ramazan ayının bu bakımdan önemli bir fırsat olarak görülmesi çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ramazan ayının, manen büyük sıkıntılar içerisinde olan insanlığın, oluk oluk kanı akıtılan Türk-İslam dünyasındaki soydaşların ve dindaşların, zulüm ve soykırımdan kurtulmalarına ve ümitlerinin artmasına vesile olması temennisinde bulunan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Yine dileğimiz ve duamız odur ki tüm inananları müşterek düşünce ve değerlerde buluşturan ramazan ayının barış ve hoşgörü iklimi daim olsun. Bu rahmet ayının tüm nimetleri sadece ramazan günleriyle sınırlı kalmasın. Yaşamımızın her döneminde ve tüm münasebetlerimizde yaşatılsın."

Bütün dünyanın, sosyal yardımlaşmaya büyük önem veren, sosyal dayanışma müesseselerini destekleyen, barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olan İslam'dan öğreneceği çok şey olduğuna dikkati çeken Destici, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Rabbim cümle ümmeti Muhammed'i rahmetinden, bereketinden ve mağfiretinden müstefit olanlardan eylesin. Bu mübarek ayı Türk ve İslam coğrafyalarındaki kanın, gözyaşının, zulmün, sömürünün durmasına vesile kılsın. Birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Bu duygu ve düşüncelerle partim ve şahsım adına, aziz milletimizin, soydaş ve dindaşlarımızın kutlu ramazan ayını tekrar tebrik ediyorum."

Destici, ramazan ayının, Türk dünyasına, İslam alemine bilhassa Filistin'de, Doğu Türkistan'da zalimler yüzünden gözyaşı dökenlere ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve affedilmelerine vesile olması dileğinde bulundu.

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