Ramazan ayının ilk cuması

Ramazan ayının ilk cuma namazında Konya ve Karaman'da vatandaşlar aynı safta buluşmanın coşkusunu yaşadı.

Hükümet Meydanı'nın yanında ilk defa 12. yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından inşa ettirilen, 1336 yılında da tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından tekrar yaptırılan Şerafettin Camisi'nde vatandaşlar, ramazanın ilk cumasını kıldı.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği camiye sığmayan cemaat, cami önüne serilen hasırlar üzerinde saf tuttu.

Namaz sonrası cemaat, Ortadoğu ve İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua etti.

Kentteki diğer camilerde de yoğunluk dikkati çekti.

- KARAMAN

Karaman'da da ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Mevlana'nın annesi, oğlu ve yakınlarının sandukalarının da bulunduğu Medar-ı Mevlana Aktekke Camisi'ne akın eden vatandaşlar, burada ramazanın ilk cumasını kıldı.

Cuma namazı sonrası Aktekke Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto ederek, Gazze'deki katliamda şehit olan 62 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kıldı.

