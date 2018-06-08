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Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Süleymaniye'nin de olduğu camilerde, ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı.

Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Süleymaniye'nin olduğu İstanbul'daki camilere akın etti.

Kentteki camilerde ramazan ayının son cuma namazı geniş katılımla eda edildi.

Camilerin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cuma namazını avlularda kıldı.

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