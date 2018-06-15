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Ramazan Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Bolu'da bayramlaşma programları düzenlendi

Sakarya, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta Ramazan Bayramı, bayramlaşma programları ile kutlandı.

Sakarya'da kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla toplu bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik koordinesinde Türkiye Vagon Sanayi AŞ. (TÜVASAŞ) Sosyal Tesisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Şaban Dişli, Recep Uncuoğlu ve Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu, sendika ve kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Vali Balkanlıoğlu ve protokol üyeleri, programa katılan davetlilerle tek tek bayramlaştı.

Programda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, sevgi evleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.
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- Zonguldak

Zonguldak Camlı Köşk'te gerçekleştirilen programda, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Daha sonra protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gaziler Derneği ve huzurevini ziyaret etti.

- Bolu

Bolu Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Karabük

Karabük Polisevi'nde düzenlenen programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Karabük milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çeber ve protokol üyeleri, programa katılan davetlilerle tek tek bayramlaştı. Programda katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Daha sonra protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, sevgi evleri, huzurevi ve hastanelere ziyarette bulundu.

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