HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı mesajları sizler için haberimizde. Onbir ayın sultanı Ramazan bugün sona eriyor. Hüzünle ayrıldığımız Ramazan ayının tesellisini gelecek olan bayramda bulacağız. Küslerin, dargınların barıştığı, birlik - beraberlik havasının estiği bayram gününde görüşemediğimiz sevdiklerinize bayram mesajları gönderebilirsiniz. Sizler için haberimizde en özel Ramazan bayramı mesajları resimli ve yazılı olarak hazırladık. İşte Ramazan bayramı mesajları, en güncel resimli bayram mesajları...

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

En güzel Ramazan Bayramı mesajları sizler için haberimizde derlendi. Mübarek Ramazan ayı bugün sona eriyoruz. Son oruçların tutulduğu bugün, Ramazan ayının bitmesinin üzüntüsünü yaşarken yarın kutlayacağımız bayramın da sevinci ile teselli oluyoruz. Bayramlar, ister dini olsun ister resmi olsun, birlik beraberliklerin doruğa ulaştığı anlardır. Böylesi özel günlerde sevincimizi, neşemizi sevdiklerimizle paylaşmak için bayram mesajları ararız. Sosyal medyada paylaşabilmek için de resimli bayram mesajları araştırırız. Eşinize, dostunuza, akrabalarınıza gönderebileceğiniz en güncel Ramazan Bayramı mesajları sizler için haberimizde. İşte Ramazan Bayramı mesajları ile resimli bayram mesajları...

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

  • Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun.

  • Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

  • Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

  • Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım..

  • Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

  • Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…

    • resimli bayram mesajları

    • Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

    • Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..

    • Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.

  • Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Ramazan Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Ramazan Bayramı diliyorum.

  • Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Ramazan Bayramınızı Kutluyorum.

  • Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

  • Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

  • Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

  • Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

  • Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

    • resimli bayram mesajları

    • Dualarım sizinle bir dahaki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız hayırlı olsun.

    • Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

  • Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun.

  • Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

  • Gönüller bir olsun Bu mübarek Ramazan ayında düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun. Tüm müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun.

  • Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

  • Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

  • Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

  • En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

    • resimli bayram mesajları

    • Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

  • Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar

  • Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Ramazan bayramınızı Kutlarım

  • Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

  • Hayırlı dualarım tüm müslümanlara. Bu güzel ayda bitti sonunda. Gelecek Ramazan ayında da sizleri görmekten mutluluk duyarım her seferinde. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

  • Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

  • Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun

  • Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

  • Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek Ramazan bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

    • RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    resimli bayram mesajları

    PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
    İzmir'de okul servisinde cinsel taciz İzmir'de okul servisinde cinsel taciz
    Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Bayram Mesajları Ramazan Bayramı 2018 Ramazan Bayramı mesajları resimli bayram mesajları

    En Çok Okunan Haberler

    Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

    Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

    Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

    Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

    İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

    İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

    Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

    Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

    24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

    24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

    Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

    Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

    İlginizi Çekebilir

    FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

    FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

    24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

    24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

    Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

    Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

    Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

    Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

    Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

    Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

    Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

    İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

    İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

    Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

    Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

    TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

    TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

    Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

    Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.