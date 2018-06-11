Ramazan Bayramı ne zaman 2018? Arife hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı 2018 bitmek üzere. Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, Kadir Gecesi olarak tüm dünyada İslam Alemi tarafından huşuyla idrak edildi, dualar ve ibadetlerle geçirildi. Ramazan ayının son günlerinde bayram ne zaman soruları daha da yoğunlaşmaya başladı. Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde toplanan Bakanlar Kurulu merak edilen bu soruyu cevaplandırdı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram arifesi hangi gün? İşte detaylar...

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı tatili 14 Haziran Perşembe bayram arefesi ile başlayıp, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak tatil olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.