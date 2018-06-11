Ramazan Bayramı ne zaman 2018? Arife hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı 2018 bitmek üzere. Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, Kadir Gecesi olarak tüm dünyada İslam Alemi tarafından huşuyla idrak edildi, dualar ve ibadetlerle geçirildi. Ramazan ayının son günlerinde bayram ne zaman soruları daha da yoğunlaşmaya başladı. Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde toplanan Bakanlar Kurulu merak edilen bu soruyu cevaplandırdı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram arifesi hangi gün? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı tatili 14 Haziran Perşembe bayram arefesi ile başlayıp, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak tatil olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıkladı. Kamu çalışanlarının, idari izinle 9 güne uzamasını beklediği bayram tatili konusunda beklentilere olumsuz cevap veren Bozdağ "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil" dedi. Böylece Ramazan Bayramı tatilinin ne kadar olacağı da netleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından kameraların karşısına geçen Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil" dedi.
Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) yarım gün resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
İl il bayram namazı saatleri diyanet tarafından açıklandı. 2018 Ramazan Bayramı namazı, 15 Haziran Cuma günü sabah bütün camilerde eda edilecek. Bayram namazı saat kaçta diye merak edenler için il il bayram namazı saatlerini diyanete göre haberimizde derledik. Haberimizdeki linke tıkladığınız zaman açılan sayfada il ve ilçe seçimi yapmanız yeterli olacak.
İstanbul'da Bayram Namazı saat kaçta? 06:17
Ankara'da Bayram Namazı saat kaçta? 06:04
İzmir'de Bayram Namazı saat kaçta? 06:31
Gaziantep'te Bayram Namazı saat kaçta? 05:53
Edirne'de Bayram Namazı saat kaçta? 06:25
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.
Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.
Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.
Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.
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