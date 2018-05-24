Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı devam ediyor. İslam aleminde Ramazan ayı boyunca oruç tutuluyor ve iftar açılıyor. Mübarek Ramazan yının sonuna yaklaşılırken Ramazan bayramı ne zaman sorus da akıllara geliyor. Özellikle de bayram için tatil planı yapanlar Ramazan bayramı hangi günlere denk geliyor ve kaç gün resmi tatil olacak merak ediyorlar. Peki Ramazan bayramı ne zaman, bayramda kaç gün tatil olacak? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte diyanetin 2018 dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? KAÇ GÜN TATİL VAR?

Bu sene Ramazan Bayramı, çalışanları sevindirecek kadar uzun bir tatil vadetmiyor. Geçen sene de olduğu gibi Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle en fazla 3 günlük bir tatil olacak.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi